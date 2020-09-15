Уральские депутаты просят Путина ввести единый знак для «Городов трудовой доблести»

По словам вице-спикера Виктора Тестова, такой знак может быть использован для размещения на официальном сайте таких городов, бланках документов, а также в других местах.
Он также заметил, что сейчас на въездах в Екатеринбург планируют установить стелы «Город трудовой доблести», они занимают много места и требуют больших затрат.
На заседании также было предложено выяснить позицию других девятнадцати городов трудовой доблести.
Напомним, что депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников выступил с предложением ужесточить меры против коронавируса.