Уральские депутаты просят Путина ввести единый знак для «Городов трудовой доблести»

Депутаты думы Екатеринбурга приняли обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой о введении особого знака для «Городов трудовой доблести», сообщает «Федерал Пресс».

По словам вице-спикера Виктора Тестова, такой знак может быть использован для размещения на официальном сайте таких городов, бланках документов, а также в других местах. Он также заметил, что сейчас на въездах в Екатеринбург планируют установить стелы «Город трудовой доблести», они занимают много места и требуют больших затрат. На заседании также было предложено выяснить позицию других девятнадцати городов трудовой доблести. Напомним, что депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников выступил с предложением ужесточить меры против коронавируса. Депутат думы Екатеринбурга предложил ужесточить «антиковидные» меры из-за «вечеринок»

