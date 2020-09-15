Уральские таможенники выявили поддельные Nike и Adidas почти на 300 миллионов рублей

Под осмотры таможенников попали товары по пяти декларациям, поданных в Уральскую электронную таможню. В ходе контроля инспекторами было обнаружено 32 585 задников, носовых частей, союзок и язычков, похожих на товарные знаки Adidas и Nike.
Ущерб от незаконного использования таможня оценивает в сумму превышающую 282 миллиона рублей.
По словам начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова, импортеры контрафакта привлечены к административной ответственности. Суд назначил нарушителям штраф в размере 203 тысячи рублей, а также конфискацию товаров.
Теперь контрафактные товары передадут в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, они будут уничтожены.
Напомним, что в августе 2020 года Роспотребнадзором была обнаружена партия товаров без документов, подтверждающих безопасность для здоровья в ДЦ «Адидас». Продукцию арестовали, а ДЦ назначили штраф в размере 50 000 рублей.