В Екатеринбурге обвиняемого в похищении арбитражного управляющего оставили в СИЗО

Напомним, Яшин пропал 28 ноября прошлого года вместе с крупной суммой денег. 3 декабря был обнаружен его труп. По подозрению в убийстве были задержаны четыре человека. Следователи выяснили, что они похитили Яшина и удерживали его силой. В результате сообщникам удалось получить крупную сумму денег и ценные бумаги арбитражного управляющего. В результате полученных травм Яшин скончался. Злоумышленники выбросили его тело на обочину дороги.