В Екатеринбурге обвиняемого в похищении арбитражного управляющего оставили в СИЗО

Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемого в гибели арбитражного управляющего Владимира Яшина, сообщает пресс-служба суда.

Юрия Мусохранова обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, а также в похищении человека. Ранее райсуд Екатеринбурга отправил Юрия Мусохранова в СИЗО на три месяца. Обвиняемый обжаловал это решение в областном суде, однако в апелляции было отказано. Мусохранов останется под стражей по 4 декабря. Напомним, Яшин пропал 28 ноября прошлого года вместе с крупной суммой денег. 3 декабря был обнаружен его труп. По подозрению в убийстве были задержаны четыре человека. Следователи выяснили, что они похитили Яшина и удерживали его силой. В результате сообщникам удалось получить крупную сумму денег и ценные бумаги арбитражного управляющего. В результате полученных травм Яшин скончался. Злоумышленники выбросили его тело на обочину дороги. В Екатеринбурге суд арестовал подозреваемого в похищении арбитражного управляющего

