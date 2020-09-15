В Екатеринбурге обвиняемого в похищении арбитражного управляющего оставили в СИЗО

В Екатеринбурге обвиняемого в похищении арбитражного управляющего оставили в СИЗО

Сегодня, 20:00ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемого в гибели арбитражного управляющего Владимира Яшина, сообщает пресс-служба суда.

Юрия Мусохранова обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, а также в похищении человека. Ранее райсуд Екатеринбурга отправил Юрия Мусохранова в СИЗО на три месяца. Обвиняемый обжаловал это решение в областном суде, однако в апелляции было отказано. Мусохранов останется под стражей по 4 декабря.

Напомним, Яшин пропал 28 ноября прошлого года вместе с крупной суммой денег. 3 декабря был обнаружен его труп. По подозрению в убийстве были задержаны четыре человека. Следователи выяснили, что они похитили Яшина и удерживали его силой. В результате сообщникам удалось получить крупную сумму денег и ценные бумаги арбитражного управляющего. В результате полученных травм Яшин скончался. Злоумышленники выбросили его тело на обочину дороги.

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