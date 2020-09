Обвиняемого в убийстве 18-летнего парня у бара «Американка» в Екатеринбурге, отправили под домашний арест, пишет E1 со ссылкой на Ленинский районный суд.

Житель Ирбита, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», пробудет под арестом до 11 ноября. Ему не разрешается выходить из помещения, отправлять или получать почту, а также пользоваться средствами связи. Напомним, убийство произошло в центре Екатеринбурга в ночь с 11 на 12 сентября. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого обвиняемый нанес 10 ножевых ранений погибшему. Дал закурить: задержан подозреваемый в убийстве ранее судимого екатеринбуржца

