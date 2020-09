В Екатеринбурге предложили установить мораторий на присвоение улицам имен знаменитых людей, сообщает Znak.

Об этом рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский на заседании городской думы. Специалисты предложили установить запрет хотя бы до 2023 года, когда город будет отмечать 300-летие, чтоы понять, в честь кого уже есть названные улицы. Он отметил, что есть и другие способы увековечивания памяти, к примеру, создание музеев, туристических маршрутов и другие. Напомним, ранее в Екатеринбурге предложили открыть музей в честь уральского писателя Владислава Крапивина.

