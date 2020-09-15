В Екатеринбурге увековечат память об уральском герое-летчике Речкалове

Памятник будет высотой 3,5 метра.
Очень хочется, чтоб горожане знали и помнили о подвиге одного из лучших лётчиков войны, дважды Героя Советского Союза. Ведь всего один уралец был удостоен этого высокого звания, сказал начальник пресс-службы компании «Атомстройкомплекс» Андрей Ермоленко.
В этом году летчику исполнилось бы 100 лет. Поэтому планируется установить памятник именно в этом году. Кроме того, будет благоустроена территория, где установят монумент.
Напомним, в середине августа в Екатеринбурге в честь 20-летия гибели атомной подводной лодки «Курск» художники восстановили «невидимый памятник», расположенный на набережной городского пруда.