В Екатеринбурге увековечат память об уральском герое-летчике Речкалове

В Екатеринбурге увековечат память об уральском герое-летчике Речкалове

Сегодня, 12:09ОбществоPhoto: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"
В Екатеринбурге на Широкой Речке будет установлен новый монумент в честь уральского героя-лётчика Григория Речкалова, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».

Памятник будет высотой 3,5 метра.

Очень хочется, чтоб горожане знали и помнили о подвиге одного из лучших лётчиков войны, дважды Героя Советского Союза. Ведь всего один уралец был удостоен этого высокого звания, сказал начальник пресс-службы компании «Атомстройкомплекс» Андрей Ермоленко.

В этом году летчику исполнилось бы 100 лет. Поэтому планируется установить памятник именно в этом году. Кроме того, будет благоустроена территория, где установят монумент.

Напомним, в середине августа в Екатеринбурге в честь 20-летия гибели атомной подводной лодки «Курск» художники восстановили «невидимый памятник», расположенный на набережной городского пруда.

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