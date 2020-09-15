В Нижнем Тагиле закрывается гипермаркет Metro

По словам гендиректора Metro в России Мартина Шумахера, анализ продаж в Нижнем Тагиле показал, что выбранная локация оказалась неудачной для жителей и предпринимателей. Также отсутствует перспектива развития и рост финансовых показателей. Компания окажет всестороннюю помощь уволенным сотрудникам.
Процедура сокращения работников торгового центра будет проходить в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Партнёры Metro в Нижнем Тагиле будут получать продукты с доставкой из Екатеринбурга.
Гипермаркет Metro открылся на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле в декабре 2015 года. В него было инвестировано 20 миллионов евро. Торговая сеть открыла в городе 170 рабочих вакансий.
Напомним, что в прошлом году в гипермаркете Metro были обнаружены нарушения норм СанПиНа.