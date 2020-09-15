В Нижнем Тагиле закрывается гипермаркет Metro

В Нижнем Тагиле закрывается гипермаркет Metro

Сегодня, 14:46ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Магазин полностью закроется 30 сентября, он проработал в Нижнем Тагиле около пяти лет, сообщает Retail.ru.

По словам гендиректора Metro в России Мартина Шумахера, анализ продаж в Нижнем Тагиле показал, что выбранная локация оказалась неудачной для жителей и предпринимателей. Также отсутствует перспектива развития и рост финансовых показателей. Компания окажет всестороннюю помощь уволенным сотрудникам.

Процедура сокращения работников торгового центра будет проходить в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Партнёры Metro в Нижнем Тагиле будут получать продукты с доставкой из Екатеринбурга.

Гипермаркет Metro открылся на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле в декабре 2015 года. В него было инвестировано 20 миллионов евро. Торговая сеть открыла в городе 170 рабочих вакансий.

Напомним, что в прошлом году в гипермаркете Metro были обнаружены нарушения норм СанПиНа.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
гипермаркетНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы