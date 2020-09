В Свердловской области 368 школьных классов переведены на дистанционное обучение, из них 95 — из-за коронавируса. Остальные из-за гриппа и ОРВИ. Об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков во время брифинга.

На Урале начался сезон гриппа и ОРВИ. Кроме того, продолжается пандемия коронавируса. С 1 сентября практически все школы начали работать в штатном режиме, но уже с первых дней начали закрываться на дистант. Причиной стало выявление новых заболевших. На данный момент в регионе проводится масштабная кампания против гриппа. По данным Роспотребнадзора на 13 сентября, в области уже поставили прививки более 476 тысяч свердловчан.

