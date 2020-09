Закрытие школ и конец Metro. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 15 сентября.

В Нижнем Тагиле закрывается гипермаркет Metro. Оказалось, что расположение торгового центра было выбрано не слишком удачно как для жителей города, так и для предпринимателей. В результате анализа продаж выяснилось, что у гипермаркета нет перспективы дальнейшего развития и роста финансовых показателей. Работу с покупателями гипермаркет закончит 30 сентября, партнёры Metro в Нижнем Тагиле будут получать продукты с доставкой из Екатеринбурга. В Нижнем Тагиле закрывается гипермаркет Metro Новым указом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил возобновить работу детским центрам, а также снял запрет на проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий. Кроме того, теперь можно проводить групповые занятия в фитнес-центрах, диспансеризацию и профосмотры. Губернатор Свердловской области разрешил работать детским центрам и выставкам Несмотря на постоянное послабление ограничений, в Свердловской области продолжают закрывать на карантин классы в школах. На дистанционное обучение уже переведены 368 классов. Большинство из них отправили на карантин по ОРВИ, 95 — из-за коронавируса. В Свердловской области более трех сотен школьных классов закрылись на карантин Без закрытия классов в школах не обошлось и в Нижнем Тагиле. В шести образовательных учреждениях города выявлены случаи заражения коронавирусом — это школы № 8, 32, 55, 56, 69 и лицей № 39. Кроме того, в 14 учебных заведениях 15 классов отправлены на дистанционное обучение из-за ОРВИ. В шести школах Нижнего Тагила выявлены случаи заражения коронавирусом

