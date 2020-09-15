Закрытие школ и конец Metro. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле закрывается гипермаркет Metro. Оказалось, что расположение торгового центра было выбрано не слишком удачно как для жителей города, так и для предпринимателей. В результате анализа продаж выяснилось, что у гипермаркета нет перспективы дальнейшего развития и роста финансовых показателей. Работу с покупателями гипермаркет закончит 30 сентября, партнёры Metro в Нижнем Тагиле будут получать продукты с доставкой из Екатеринбурга.