Дегтярев передал новую спецтехнику лесоохране Хабаровского края

Глава региона отметил, что крупную партию лесопожарной техники передают ведомствам уже второй раз. Предыдущую региональные лесные хозяйства получили в 2020 году. По словам Михаила Дегтярева, пожарной лесной охране необходимо быть мобильной для того, чтобы она могла оперативно и эффективно справляться со сложными вызовами, которые бросает природная стихия.