Дегтярев передал новую спецтехнику лесоохране Хабаровского края

Торжественная церемония состоялась в Восточном лесном хозяйстве в Хабаровском районе – в рабочем поселке Корфовский. Об этом сообщает информационное издание transsibinfo.com.
Глава региона отметил, что крупную партию лесопожарной техники передают ведомствам уже второй раз. Предыдущую региональные лесные хозяйства получили в 2020 году. По словам Михаила Дегтярева, пожарной лесной охране необходимо быть мобильной для того, чтобы она могла оперативно и эффективно справляться со сложными вызовами, которые бросает природная стихия.
Летом текущего года сотрудники пожарных служб Хабаровского края активно помогали Якутии в борьбе с сильными возгораниями и показали себя с лучшей стороны, заявил врио губернатора.
Краевая лесоохрана получила в свое распоряжение два вахтовых автобуса «Садко» повышенной проходимости, 32 автофургона на базе «ГАЗ-Соболь», два бульдозера от Челябинского тракторного завода, а также 12 малых лесопатрульных комплексов, которые созданы на базе УАЗа.
Новая спецтехника пополнила автомобильный парк базы авиалесоохраны Дальнего Востока и нескольких лесных хозяйств: Уктурского, Восточного, Кербинского, Аванского, Нанайского, Советского и Падалинского.
До конца года лесным хозяйствам региона планируют передать еще одну партию спецтехники. В нее войдут два вездехода-амфибии, семь пожарных автомобильных цистерн и 12 тягачей с полуприцепами. Ожидается, что парашютно-десантная пожарная служба региона получит в свое распоряжение новое снаряжение.
В рамках реализации масштабного нацпроекта «Экология» Хабаровский край получил 278 миллионов рублей. На закупки лесопожарной спецтехники и оснащения потратили 236 миллионов, 24,3 миллиона ушло на лесохозяйственную технику и необходимое оборудование, а на сумму в 16,75 миллиона была увеличена общая площадь лесовосстановления.
В связи с чрезвычайным происшествием с серьезными лесными возгораниями в расположенной неподалеку Якутии стало очевидным, что развивать систему лесной охраны необходимо, своевременно обновляя ее материально-техническую базу.