Екатеринбург попал в список самых криминальных городов в мире

Уральская столица оказалась наиболее криминальным городом, расположенным на территории России. Также Екатеринбург попал на 168 место в международном рейтинге населенных пунктов по уровню преступности.

Версия портала Numbeo гласит, что по стране Екатеринбург по уровню преступности обошел Новосибирск (179 место), Санкт-Петербург (256 место) и Москву (266 место). Отмечается, что на 325 месте оказался Нижний Новгород, пишет Ура.ру. В процессе составления рейтинга специалисты пользовались двумя показателями: индекс безопасности и индекс преступности. Таким образом, можно сделать вывод, что в столице Урала уровень преступности средний среди исследуемых пунктов. Наиболее небезопасным городом оказался Каракас, самым безопасным — Доха. В общей сложности социологи анализировали 427 городов. Напомним, Екатеринбург закрепился на четвертом месте в рейтинг самых спортивных городов. Список был составлен на основе опроса 2,2 тысячи жителей страны. В Екатеринбурге горожане любят занятия бегом, футболом, волейболом, плаванием и фитнесом. При этом порядка 15% уральцев занимаются спортом в ежедневном режиме, 17% — один раз в неделю, 30% — несколько раз в неделю. По данным опроса, на первом месте оказался Нижний Новгород, на втором — Казань, а на третьем — Ростов-на-Дону. На последнее места попала Самара. Екатеринбург вошел в топ-5 самых спортивных городов России

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