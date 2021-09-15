Из-за неработающй котельной жители уральского поселка обратились к Владимиру Путину

Из-за неработающй котельной жители уральского поселка обратились к Владимиру Путину
Из-за неработающй котельной жители уральского поселка обратились к Владимиру Путину
Сегодня, 12:26ОбществоФото: 1MI
Обращение к президенту РФ Владимиру Путину написали жители поселка Ребристый Свердловской области. Они рассказали о неработающей годами котельной, а также отсутствии отопления.

Два года жители поселка со скандалом и через жалобы добиваются запуска котельной, сказано в обращении к президенту, опубликованному в группе «Инцидент Невьянск» Вконтакте.

Там отмечается, что в поселке проживают пожилые люди, которые сидят без тепла. Также остаются без отопления школа, детский сад и ФАП.

По словам местных жителей, это может привести к тому, что учреждения перестанут работать.

Однако в администрации Невьянского ГО сообщили, что котельная к отопительному сезону готова, пишет Znak.

Там отметили, что при подготовке к отопительному сезону администрация заключила контракт на ремонт котельной. Подрядчик заменил подводящий газопровод, провел ревизию отопительных котлов с наладочными работами, а также осмотрел два газораспределительных шкафа и провел наладочные работы.

Там отметили, что и ранее срыва отопительного сезона не происходило. Согласно постановлениям администрации, пуск тепла состоится сегодня 15 сентября.

Свердловская областьВладимир Путинобращениепоселок
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы