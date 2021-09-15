Получателям детских пособий Минтруд изменит «правило нулевого дохода»

Получателям детских пособий Минтруд изменит «правило нулевого дохода»
Получателям детских пособий Минтруд изменит «правило нулевого дохода»
Сегодня, 15:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Изменения коснутся лишь будущих мам: теперь период от постановки на учет беременной и до родов будет считаться как «объективная причина для отсутствия у гражданки заработка». Это требуется для оценки необходимости назначения некоторых выплат и детских пособий.

В «правило нулевого дохода» планируется внести изменения уже в 2021 году, сообщает E1.

Понятие данного правила появилось в текущем году и его применяют при оценке доходов гражданина для назначения социальных выплат. Это касается социальных пособий на детей 3-7 лет и одиноких родителей детей 8-17 лет.

Одной из причин нововведений в Минтруде назвали тяжелую беременность будущей матери. В этом случае объективно она не может активно заниматься трудовой деятельностью или поиском нового места работы.

Напомним, в середине августа 2021 года жительнице Заречного Свердловской области отказали в получении детского пособия. Женщина является матерью-одиночкой троих детей.

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