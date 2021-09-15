Президент РФ убежден в том, что новый состав Госдумы должен сохранить то ядро, на которое будет сделан упор в перспективе в процессе принятия решений по наиболее актуальным вопросам для социальной сферы.

Владимир Путин выступил на совещании с участием правительства и представителей «Единой России». Об этом пишет nashgorod.ru. ЕР инициировала в свое время целый ряд решений в социальной сфере, отметил президент РФ. Он напомнил о программах, предусматривающих проведение ремонтных работ в школах и расселение россиян из аварийного жилья, а также газификацию городов и сельских территорий. По словам главы государства, речь идет о новых возможностях регионов в части развития объектов инфраструктуры и оказания государством поддержки бизнесу. Это будет содействовать в том числе повышению уровня занятости, подчеркнул Владимир Путин. Но все масштабные мероприятия предполагают наличие немалых финансовых ресурсов. Депутаты, работающие сейчас в Госдуме, и кандидаты в парламентарии от ЕР по всем направлениям напрямую взаимодействуют с профильными ведомствами и министерствами, а также с вице-премьерами страны. Президент призвал сохранить слаженную работу законодательной ветви власти с исполнительной. По его словам, это имеет очень большое значение, поскольку влияет на конечный результат деятельности российского правительства. Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, выступила с инициативой о том, чтобы из перечня вопросов, которые единороссы активно решают совместными усилиями с членами правительства, была выделена тема расширения системы поддержки семей с детьми. Кузнецова сообщила, что партия уже завершила работу над рядом соответствующих инициатив. ЕР предпримет все меры для того, чтобы каждое предложение получило необходимые на его реализацию объемы финансирования, заверила она. Об основном изменении в системе здравоохранения России проинформировал, в свою очередь, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, это будет программа, ориентированная на медицинскую реабилитацию и направленная на привлечение кадров в больницы, работающие в отдаленных регионах страны. Как сообщает сайт партии ER.RU, депутатам нового созыва нужно будет много работать, в том числе и над созданием проекта федерального бюджета. Секретарь генсовета ЕР, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак считает важным, чтобы необходимое для реализации финансирование было выделено всем положениям народной программы. Члены новой фракции будут нести здесь особую ответственность, резюмировал Андрей Турчак.

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