Сотрудники закрывшегося хлебокомбината в Сысерти получили зарплату

В общей сложности организация «Сысертский хлебокомбинат» за апрель задолжала 3,9 миллиона перед 139 уволенными сотрудниками. У ООО «Каравай» долг составил свыше 915 тысяч рублей за июнь–июль перед 59 гражданами. ИП Артемьева Д. Ю. должно было выплатит 35 работникам более одного миллиона за аналогичный период, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Там отметили, что все задолженности были погашены. Также в отношении нескольких организаций возбуждены уголовные дела.
Напомним, Сысертский хлебокомбинат остановил работу 1 сентября. Тогда на предприятии заявили, что причиной стало подорожание продуктов. Руководство сказало, что проблемы на предприятии начались еще в мае 2021 года. Партеров попросили не применять штрафные санкции за неисполненные контракты. Также стало известно, что работникам предприятия несколько месяцев не платят зарплату.