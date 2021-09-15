Стали известны подробности увольнения заведующей детским садом в Сысерти

Стали известны подробности увольнения заведующей детским садом в Сысерти
Стали известны подробности увольнения заведующей детским садом в Сысерти
Сегодня, 16:54ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Управление образования Сысерти дало комментарий об увольнении заведующей одного из детских садов города. Чиновники утверждают, что женщину уволили из-за нарушений работы учреждения в условиях пандемии.

Утром 15 сентября 2021 года стало известно об увольнении заведующей детсадом № 1 в Сысерти, которое якобы произошло сразу после того, как она написала официальное письмо в поддержку местного хлебокомбината, закрывшегося на днях.

Эту версию опровергли в Управлении образования Сысерти: у чиновников возникли претензии к заведующей не из-за письма на имя главы городской администрации, а совсем по другой причине.

Здесь речь идёт не о выражении гражданской позиции заведующей, а о безопасности детей,рассказала TagilCity.ru начальник управления образования Оксана Колясникова.

Выяснилось, что на днях неизвестный мужчина посетил несколько детских дошкольных и образовательных учреждений, в которых он собирал подписи. Чиновники посчитали, что допуск на территорию неизвестных людей является грубым нарушением антитеррористических и эпидемиологических мер.

Напомним, 15 сентября 2021 года стало известно и скоропалительном увольнении заведующей детским садом № 1 Сысерти.

Сюжеты:
Эксклюзив
Материалы по теме:
Сысертьувольнениедетский садзаведующая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы