Тагильчане заняли призовые места на Всероссийском слете юных краеведов

Тагильчане заняли призовые места на Всероссийском слете юных краеведов
Тагильчане заняли призовые места на Всероссийском слете юных краеведов
Сегодня, 19:58ОбществоФото: 1MI
В финале Всероссийского краеведческого фестиваля «КраеФест» приняла участие команда из Нижнего Тагила «Моя Родина — Урал». Ребята являются воспитанниками МАУ ДО ГорСЮН.

Слет состоялся с 10 по 15 сентября в лагере «Звездный». Туда прибыли 16 команд со всей России, это около 200 человек. В общей сложности участники соревновались в трех направлениях: геология, экология и краеведение, и преодолевали пять направлений. Это и ориентирование по выбору, и представление команд, и конкурс «Знатоки-краеведы», сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.

Город представляли восемь школьников от 6 до 11 классов. В результате тагильчане получили призовые места не только по основной программе, но и в программе по выбору.

Отмечается, что в личном зачете ученик школы № 75/42 Виктор Пенкин сумел занять первое место в дисциплинах по скалолазанию и спортивному ориентированию. Сергей Ковалев (школа № 58) одержал победу в состязании по технике водного туризма, а Елизавета Свиридова (школа № 75/42) оказалась первой в конкурсе видео-работ и фотографий.

Напомним, 10 сентября стало известно, что победителями в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан» стали работники финансового управления администрации Нижнего Тагила. Финансисты сделали лучший проект по представлению бюджета.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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