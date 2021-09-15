Тагильчанка перевела дочь из школы № 100 после внеплановой эвакуации учеников

Жительница Нижнего Тагила решила перевести ребёнка в другую школу после того, как её дочь отбилась от класса во время эвакуации. Инцидент произошёл 2 сентября в школе № 100.

Тагильчанка приняла решение перевести свою дочь-первоклассницу из школы № 100 после того, как ребёнок отстал от класса во время эвакуации. Об этом женщина рассказала на своей странице в соцсетях. Тагильчанка пожаловалась, что её дочь оставили в школе во время того, как весь класс вышел на площадку возле здания, пишет АН «Между Строк». Внеплановая эвакуация в школе № 100 произошла во второй день учёбы — 2 сентября. Как рассказал TagilCity.ru директор образовательного учреждения Дмитрий Язовских, причиной срабатывания сигнализации стала тележка с едой. Работники столовой неаккуратно подвинули тележку вдоль стены и задели кнопку срабатывания сигнализации, добавил директор. В тот момент, когда прозвучала сирена, педагоги начали массово выводить детей из классов. Не были исключением и ученики второго класса — учитель построила своих подопечных и начала выводить. Когда класс проходил мимо рекреации на первом этаже, одна из учениц увидела свою маму — женщина пришла забирать ребёнка после уроков немного раньше обычного. Юная тагильчанка решила, что выйдет на улицу позднее и не со всеми ребятами, а вместе с мамой. Девочка поднялась обратно в класс, чтобы забрать свои вещи. Всё это время сигнализация работала — оказавшись одна в пустом кабинете, ученица заплакала. Она испугалась этих громких и непрерывных звуков сирены,поделился с TagilCity.ru Дмитрий Язовских. В итоге девочка спустилась к маме уже с вещами и в слезах. Параллельно с этим классный руководитель потеряла свою ученицу — не обнаружив девочку среди других детей, педагог сообщила об этом завучу. В это же время была установлена причина срабатывания сигнализации, поэтому было принято решение заводить детей обратно в школу. Дежурный администратор не стала проверять кабинеты и этажи, так как необходимость в эвакуации отпала, сообщил изданию Дмитрий Язовских. По словам директора школы, ситуацию уже разобрали среди учительского коллектива. Классному руководителю сделали замечание. Ребёнок уже переведён в другую школу по желанию матери - родительница имеет на это полное право. Девочка сейчас учится в другой школе, всем довольна и хорошо адаптировалась. Среди её одноклассников много ребят из группы детского сада, который посещала ученица. Мама ребёнка приняла решение перевести дочь в другую школу - это её право, рассказал TagilCity.ru директор. С учащимися и педагогами школы № 100 будут проведены дополнительные занятия по безопасности. Учебные эвакуации для того и нужны, чтобы научиться правильно вести себя и реагировать в подобных ситуациях. 2 сентября эвакуация школы заняла всего 4 минуты. Для полного понимания картины, необходимо учитывать, что у нас учатся почти две тысячи человек. Конкретно в этом случае мы сделали определенные выводы, и впредь такого уже не повторится, подытожил Язовских. Напомним, 1 сентября молодой педагог школы № 100 из-за усердной подготовки к линейке проспал свой первый классный час. Учителя перевели работать во вторую смену, а тагильчане массово поддержали педагога. Тагильчане морально поддержали в соцсетях молодого учителя, проспавшего 1 сентября

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