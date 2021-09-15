Уральский фотограф заснял падение ступени ракеты-носителя после старта с Байконура

Фотограф заранее подготовился к ночной съемке, информация о траектории падения ступени ракеты-носителя была размещена на сайте Роскосмоса, сообщает «КП-Екатеринбург».
Мужчина выехал в район деревни Большое Седельниково Свердловской области, где ожидался пролет падающего объекта. Примерно в 23:15 он увидел яркую вспышку в небе, длившуюся всего 4 секунды, и успел сделать снимок.
Напомним, в ночь на 22 августа 2021 года жители Свердловской области наблюдали в небе яркий объект. Как потом выяснилось, это был след от ракеты-носителя, которая выводила на орбиту Земли несколько десятков спутников.