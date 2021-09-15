Уральский фотограф заснял падение ступени ракеты-носителя после старта с Байконура

Уральский фотограф заснял падение ступени ракеты-носителя после старта с Байконура
Уральский фотограф заснял падение ступени ракеты-носителя после старта с Байконура
Сегодня, 16:00ОбществоФото: 1MI
Вторая ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б» пролетела в ночь на 15 сентября 2021 года над Уралом. Местный фотограф Евгений Кудымов заранее расставил технику в поле и сделал один единственный уникальный кадр.

Фотограф заранее подготовился к ночной съемке, информация о траектории падения ступени ракеты-носителя была размещена на сайте Роскосмоса, сообщает «КП-Екатеринбург».

Мужчина выехал в район деревни Большое Седельниково Свердловской области, где ожидался пролет падающего объекта. Примерно в 23:15 он увидел яркую вспышку в небе, длившуюся всего 4 секунды, и успел сделать снимок.

Фото:«КП-Екатеринбург»

Напомним, в ночь на 22 августа 2021 года жители Свердловской области наблюдали в небе яркий объект. Как потом выяснилось, это был след от ракеты-носителя, которая выводила на орбиту Земли несколько десятков спутников.

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