Уральский фотограф заснял падение ступени ракеты-носителя после старта с Байконура

Вторая ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б» пролетела в ночь на 15 сентября 2021 года над Уралом. Местный фотограф Евгений Кудымов заранее расставил технику в поле и сделал один единственный уникальный кадр.

Фотограф заранее подготовился к ночной съемке, информация о траектории падения ступени ракеты-носителя была размещена на сайте Роскосмоса, сообщает «КП-Екатеринбург». Мужчина выехал в район деревни Большое Седельниково Свердловской области, где ожидался пролет падающего объекта. Примерно в 23:15 он увидел яркую вспышку в небе, длившуюся всего 4 секунды, и успел сделать снимок. Фото: «КП-Екатеринбург» Напомним, в ночь на 22 августа 2021 года жители Свердловской области наблюдали в небе яркий объект. Как потом выяснилось, это был след от ракеты-носителя, которая выводила на орбиту Земли несколько десятков спутников. Метеор или НЛО? Жители Екатеринбурга заметили синий объект на ночном небе

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