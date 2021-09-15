За убийство сокурсницы топором уралец получил 16 лет тюрьмы

За убийство сокурсницы топором уралец получил 16 лет тюрьмы
За убийство сокурсницы топором уралец получил 16 лет тюрьмы
Сегодня, 12:42ОбществоФото: 1MI
Житель Полевского признан виновным убийстве и ограблении своей сокурсницы. Он приговорен к 16 годам колонии строгого режима, а также двум годам ограничения свободы. Кроме того, его обязали выплатить 2 миллиона рублей родственникам погибшей.

В августе 2020 года мужчина убил свою знакомую. Он нанес ей 4 удара топором. Причиной совершения преступления стало наличие долгов в микрофинансовых организациях. На момент убийства мужчина задолжал уже более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Убийца знал, что девушка получила кредит на покупку автомобиля и решил присвоить деньги себе.

По данным Следственного комитета Свердловской области, средства убитая хранила на банковской карте. Мужчине об этом было известно и, после убийства, он похитил платежный инструмент, а также ноутбук и сотовый телефон. Помимо того он взял из квартиры вещи, чтобы замаскироваться под убитую и снять деньги через банкомат.

Через некоторое время он был задержан. К тому времени мужчина уже успел потратить часть средств на погашение долгов.

Материалы по теме:
Свердловская областьсудубийствотюрьма
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы