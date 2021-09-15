За убийство сокурсницы топором уралец получил 16 лет тюрьмы

В августе 2020 года мужчина убил свою знакомую. Он нанес ей 4 удара топором. Причиной совершения преступления стало наличие долгов в микрофинансовых организациях. На момент убийства мужчина задолжал уже более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Убийца знал, что девушка получила кредит на покупку автомобиля и решил присвоить деньги себе.
По данным Следственного комитета Свердловской области, средства убитая хранила на банковской карте. Мужчине об этом было известно и, после убийства, он похитил платежный инструмент, а также ноутбук и сотовый телефон. Помимо того он взял из квартиры вещи, чтобы замаскироваться под убитую и снять деньги через банкомат.
Через некоторое время он был задержан. К тому времени мужчина уже успел потратить часть средств на погашение долгов.