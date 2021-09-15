Заведующая детсадом уволилась после просьб спасти хлебокомбинат в Сысерти

Заведующая детсадом уволилась после просьб спасти хлебокомбинат в Сысерти
Заведующая детсадом уволилась после просьб спасти хлебокомбинат в Сысерти
Сегодня, 11:33ОбществоФото: 1МI
Заведующую детским садом в Сысерти попросили уволиться по собственному желанию после того, как она написала коллективное письмо от садика с просьбой спасти хлебокомбинат, который закрылся из-за убытков.

Через час, как письмо было передано, женщину пригласили в управление образования. Её отчитали за ошибки в отчестве главы и использование официальной печати под обращением. Женщина записала весь разговор на диктофон.

Печати вы зачем ставили? Хотите поддерживать? Выступайте как частные лица. Все бы ничего, но вы бы хоть его [главы администрации] имя-отчество правильно написали. Ну не зовут его так!говорит Оксана Сергеевна (по словам заведующей детсадом, это голос начальника управления образования).

После разговора, Оксана Сергеевна предлагает женщине самостоятельно покинуть свой пост, а не по статье. Заведующая садиком ушла на больничный и написала заявление по собственному желанию. Однако обратилась в Е1, так как считает, что её всё равно уволят по статье.

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских отметил, что данная ситуация могла быть специально создана из-за предстоящих выборов.

Ни митинг, ни письма вышестоящим начальникам никак не решат проблемы ни с возобновлением производства, ни с выплатой людям зарплаты, ни с их дальнейшим трудоустройством. Жаль, что в эту историю оказались втянуты сотрудники образовательных организаций, отметил глава городского округа изданию «Маяк».

Он заявил, что закрытие хлебозавода стало потерей для Сысерти, но, так как предприятие находится в частной собственности, администрация не может изменить решение собственника.

Напомним, хлебокомбинат в Сысерти прекратил работу утром 1 сентября 2021 года. На данный момент сотрудники ждут объяснений от руководства предприятия.

Материалы по теме:
Сысертьувольнениедетский садзаведующаяхлебокомбинат
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы