Заведующая детсадом уволилась после просьб спасти хлебокомбинат в Сысерти

Заведующую детским садом в Сысерти попросили уволиться по собственному желанию после того, как она написала коллективное письмо от садика с просьбой спасти хлебокомбинат, который закрылся из-за убытков.

Через час, как письмо было передано, женщину пригласили в управление образования. Её отчитали за ошибки в отчестве главы и использование официальной печати под обращением. Женщина записала весь разговор на диктофон. Печати вы зачем ставили? Хотите поддерживать? Выступайте как частные лица. Все бы ничего, но вы бы хоть его [главы администрации] имя-отчество правильно написали. Ну не зовут его так!говорит Оксана Сергеевна (по словам заведующей детсадом, это голос начальника управления образования). После разговора, Оксана Сергеевна предлагает женщине самостоятельно покинуть свой пост, а не по статье. Заведующая садиком ушла на больничный и написала заявление по собственному желанию. Однако обратилась в Е1, так как считает, что её всё равно уволят по статье. Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских отметил, что данная ситуация могла быть специально создана из-за предстоящих выборов. Ни митинг, ни письма вышестоящим начальникам никак не решат проблемы ни с возобновлением производства, ни с выплатой людям зарплаты, ни с их дальнейшим трудоустройством. Жаль, что в эту историю оказались втянуты сотрудники образовательных организаций, отметил глава городского округа изданию «Маяк». Он заявил, что закрытие хлебозавода стало потерей для Сысерти, но, так как предприятие находится в частной собственности, администрация не может изменить решение собственника. Напомним, хлебокомбинат в Сысерти прекратил работу утром 1 сентября 2021 года. На данный момент сотрудники ждут объяснений от руководства предприятия. Хлебокомбинат в Сысерти остановил работу утром 1 сентября

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