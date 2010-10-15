15 октября – день «белой трости»

По неофициальным данным, в нашей стране около миллиона незрячих ислабовидящих граждан. Всероссийское общество слепых объединяет 213 тысячинвалидов по зрению. Сегодня инвалиды по зрению в России сталкиваются сцелым рядом проблем.

В большинстве российских городов и поселений окружающая среда неприспособлена для инвалидов по зрению и содержит множествоградостроительно-средовых барьеров. Безопасные и удобные переходы ссенсорными покрытиями, звуковые предупреждения, речевые информаторы,тактильные ориентиры, информация по Брайлю пока ещё редко встречаются наулицах, в транспорте, в местах отдыха, в зданиях и сооруженияхсоциальной инфраструктуры, сообщает АМИ-ТАСС.

Движение «День белой трости» возникло в США по инициативе Международной Федерации слепых (МФС) – неправительственной организации, объединяющей представителей организаций слепых. В 1969 году МФС с целью привлечения внимания широкой общественности к проблемам слепых приняла решение считать день 15 октября Днем белой трости.