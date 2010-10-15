Администрация Нижнего Тагила предложила свои методы борьбы с пьянством и наркоманией

Каждое ведомство внесло свои предложения. Управление по развитиюпотребительского рынка и услуг предлагает запретить розничную продажутабачных изделий вблизи образовательных учреждений и ограничитьвыделение земельных участков под установку нестационарных торговыхобъектов для продажи продовольственных товаров, особенно рядом савтодорогами и трамвайными путями.

От управления образования поступило предложение усиливатьпрофилактическую работу с семьей, ближайшим окружением.

Управление по делам молодежи видит выход в развитии инфраструктурыучреждений по работе с молодежью, к которым относятся спортивныесооружения, досуговые центры и др.

Медики предлагают снабдитьтест-системами школы, в которых проблема наркомании и токсикомании стоитнаиболее остро.Глава города