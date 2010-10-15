Бесплатные бизнес-тренинги проведут в Нижнем Тагиле
15 октября 2010, 16:14ОбществоАнка
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Они состоятся в рамках Дней малого и среднего бизнеса с 21-го по 23-е октября.
На однодневные бизнес-тренинги приглашают всех заинтересованных в собственном развитии. Записаться на тренинги можно по телефону 42-18-09.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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