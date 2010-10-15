Деньги на реконструкцию очистных сооружений поступят в Нижний Тагил в начале следующей недели

Об этом корреспонентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» рассказал начальник управления по стратегическому развитию Нижнего Тагила Вахтанг Ахалая. По его данным, сегодня эти средства из федерального бюджета должны поступить в область. В начале следующей недели их переведут Нижнему Тагилу. И в кратчайшие сроки эти средства начнут осваивать. Напомним, на увеличение мощности восточных очистных сооружений из государственной казны пойдет более 280-ти миллионов рублей. Областной бюджет добавил к ним почти 30 миллионов.

В результате в начале недели Нижний Тагил получит почти 310 миллионов рублей. В городе к поступлению денег уже всё готово – для проведения реконструкции администрацией муниципалитета и ОАО «Уралхимпласт» создано некоммерческое предприятие.

К концу ноября уже начнётся первый этап работ – закупка оборудования, на которое пойдёт большая часть средств. Реконструкция завершится к концу 2011 года. Как рассказала корреспондантам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник управления по связям с общественностью Уралхимплатста Елена Дроздова, сейчас мощность очистных сооружений 107 тысяч кубических метров в сутки - обслуживается весь Дзержинский район – предприятия, дворцы культуры, школы, население.

Новое оборудование необходимо - после увеличения мощности очистные сооружения смогут обслужить ещё и предприятия, которые появятся на территории химпарка, отметила Елена Дроздова.