Деятельность тагильского отделения партии «Единая Россия» получила положительную оценку
15 октября 2010, 14:54ОбществоОльга
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В четверг состоялась внеочередная конференция Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Россия». Присутствовавшая на ней секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Чечунова дала положительную оценку деятельности отделения партии в Нижнем Тагиле.
Елена Чечунова также рассказала о работе, которую ведет фракция «ЕР» вОбластной Думе, а также напомнила о необходимости активизации работыпартийной организации в преддверии предстоящих выборов в ГосударственнуюДуму, сообщает нижнетагильское отделение партии «Единая Россия».
Секретарь Политсовета НТМО ВПП «Единая Россия» Никита Беркутов и ГлаваНижнего Тагила, член политсовета местного отделения Валентина Исаевадоложили о деятельности местного отделения партии по улучшениюсоциально-экономического положения в муниципальном образовании.
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