Деятельность тагильского отделения партии «Единая Россия» получила положительную оценку

Елена Чечунова также рассказала о работе, которую ведет фракция «ЕР» вОбластной Думе, а также напомнила о необходимости активизации работыпартийной организации в преддверии предстоящих выборов в ГосударственнуюДуму, сообщает нижнетагильское отделение партии «Единая Россия».