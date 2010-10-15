До 2016 года на Среднем Урале может появиться первая платная дорога

Как отмечает Город ФМ, обильный поток легкового и грузового транспорта планируют пустить в обход мелких населенных пунктов, которые сегодня встречаются на пути из одного областного центра в другой. Правда, новая магистраль будет платной, - подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства нашего региона Сергей Швиндт.

Сейчас в министерстве просчитывают, сможет ли транспортный поток обеспечить окупаемость. Если решение по этому вопросу будет положительным, то уже в ближайшее время область совместно с компанией "Российские автомобильные дороги" построит новую трассу, протяженностью в 17 километров. Еще одну магистраль закончат в следующем году. Она соединит пермскую и тюменскую трассы в обход Екатеринбурга. Длина этого "северного полукольца" составит почти 60 километров.