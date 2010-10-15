К Сочинской Олимпиаде прибавился еще один амбициозный проект

Контракт на проведение «Гран-при России» подписан на 6 лет, начиная с 2014 года, с возможностью пролонгации еще на 5 лет. Гонка состоится на трассе, проложенной по территории будущего Олимпийского парка в Имеретинской долине.

Как сообщил изданию «Спорт Экспресс» главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин, длина круга составит 5 - 5,5 километров. Нынешний проект расположения трассы пока не окончателен, но, как заметил Рысин, «очень похож на правду». При этом главный архитектор заверил, что демонтаж и перенос отдельных олимпийских объектов из Сочи, запланированный после окончания Олимпийских игр, никак не скажется на проведении «Гран-при России», так как трасса уже в проекте проложена таким образом, чтобы не мешать ходу работ.