Какова судьба ледового дворца на ГГМ

С просьбой рассмотреть такую возможность, к мэру Валентине Исаевой обратились члены комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту городской Думы. Дело в том, что строительство ледового дворца спорта на Гальянке приостановлено, рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в аппарате Думы.

Спроектированное сооружение по своим размерам оказалось больше, чем земельный участок, отведенный под него. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила Александр Мальцев рассказал, что представленный на согласование проект ледового дворца спорта не отвечает требованиям, которые были выдвинуты проектантам.

Теперь на этом месте депутаты предлагают построить спортивное сооружение, которое бы вписывалось в отведенные границы. А чтобы не тратить деньги на новый проект, предлагается взять типовую разработку.