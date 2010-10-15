Объём гособорон заказа в следующем году будет сокращён

Снижение объёмом гособоронзаказа приведёт к непростой ситуации в цехах механосборочного производства УВЗ. Как сообщает пресс-слуба предприятия, Борис Дубровский подчеркнул, что в данной ситуации задача – максимально сохранить все наработки, чтобы корпорация была готова выполнить любой объем оборонного заказа.

Чтобы сохранить компетентных специалистов, будет сформировано кадровое ядро из высококвалифицированных рабочих и служащих. Отбор будет осуществляться специально созданной рабочей группой из администрации предприятия и представителей коллективов механосборочных цехов. Остальным будет предложено перейти на новые места работы – в вагоносборочное и металлургическое производства.