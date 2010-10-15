Объём гособорон заказа в следующем году будет сокращён
15 октября 2010, 16:24ОбществоАнка
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Этого не исключили заместитель генерального директора НПК Уралвагонзавод Борис Дубровский и заместитель генерального директора корпорации по персоналу Светлана Иванилова на встрече с профкомом предприятия.
Снижение объёмом гособоронзаказа приведёт к непростой ситуации в цехах механосборочного производства УВЗ. Как сообщает пресс-слуба предприятия, Борис Дубровский подчеркнул, что в данной ситуации задача – максимально сохранить все наработки, чтобы корпорация была готова выполнить любой объем оборонного заказа.
Чтобы сохранить компетентных специалистов, будет сформировано кадровое ядро из высококвалифицированных рабочих и служащих. Отбор будет осуществляться специально созданной рабочей группой из администрации предприятия и представителей коллективов механосборочных цехов. Остальным будет предложено перейти на новые места работы – в вагоносборочное и металлургическое производства.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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