Обстрел Дзержинского суда рано связывать с делом Егора Бычкова

По его словам, небольшие отверстия в стекле одного из залов обнаружили уборщики. Сейчас это стекло изъято и направлено на экспертизу, которая установит, действительно ли это пулевые отверстия. Поэтому пока преждевременно говорить об обстреле здания суда, считает Евгений Новиков.

Так же рано связывать этот инцидент с делом Егора Бычкова, которое рассматривал Дзержинский районный суд накануне. По мнению Евгения Новикова, проверка, на которую отведено 10 суток, должна установить, кто именно причастен к происшествию.

Между тем, в Екатеринбурге 24 октября планируется провести митинг в поддержку Егора Бычкова. А в Нижнем Тагиле автомобилисты, поддерживающие Егора, разместили на стёклах надписи «Егор, ты прав!»