Первоклассник, которого искали всю ночь, утром сам пришел в школу
Всю ночь сегодня тагильские милиционеры искали потерявшегося первоклассника.
После полуночи в дежурную часть Ленинского райотдела милиции пришла 26-тилетняя женщина, живущая на Сибирском тракте. Она рассказала, что ее 6-тилетний сын не вернулся из школы. Тагильчанка, работающая продавцом в магазине, рассказала, что ребенок воспитывается без отца, и часто остается на попечении бабушки и деда. А те часто употребляют алкоголь. Как рассказали корреспндентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, по тревоге был поднят оперативный состав Леинского райотдела, ГОМ, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.
Ребенка искали всю ночь. А в 8 утра он сам пришел в школу. Ученик 1-го класса 30-й школы рассказал, что ночевал у друга. Сейчас эту семью возьмут на контроль как неблагополучную. А маме, скорее всего, придется заплатить штраф за ненадлежащее воспитание сына.
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