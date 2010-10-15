Первоклассник, которого искали всю ночь, утром сам пришел в школу

После полуночи в дежурную часть Ленинского райотдела милиции пришла 26-тилетняя женщина, живущая на Сибирском тракте. Она рассказала, что ее 6-тилетний сын не вернулся из школы. Тагильчанка, работающая продавцом в магазине, рассказала, что ребенок воспитывается без отца, и часто остается на попечении бабушки и деда. А те часто употребляют алкоголь. Как рассказали корреспндентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, по тревоге был поднят оперативный состав Леинского райотдела, ГОМ, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.