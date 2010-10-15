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Первоклассник, которого искали всю ночь, утром сам пришел в школу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первоклассник, которого искали всю ночь, утром сам пришел в школу

15 октября 2010, 15:56ОбществоАнка
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