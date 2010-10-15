С сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда в городских маршрутках

Повышение произведено в соответствии с постановлением Региональнойэнергетической комиссии Свердловской области №118-ПК от 24 сентября, сообщаетntagil.org.

Данным документом были утверждены предельные тарифы на перевозкупассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городскомсообщении. Для области предельный тариф за одну поездку и одно местобагажа составляет 14 рублей, для Екатеринбурга - 18 рублей.