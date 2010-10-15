С сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда в городских маршрутках
15 октября 2010, 08:43ОбществоОльга
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С сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле повысилась стоимость проезда на автобусных городских маршрутах. Плата за проезд в автобусах и ГАЗелях поднялась с 12 до 14 рублей.
Повышение произведено в соответствии с постановлением Региональнойэнергетической комиссии Свердловской области №118-ПК от 24 сентября, сообщаетntagil.org.
Данным документом были утверждены предельные тарифы на перевозкупассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городскомсообщении. Для области предельный тариф за одну поездку и одно местобагажа составляет 14 рублей, для Екатеринбурга - 18 рублей.
Данное повышение в Нижнем Тагиле не коснется трамваев - плата за проезд вэтом виде общественного транспорта пока останется прежней.Перевозка пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщениибудет оплачиваться из расчета 1,65 рубля за километр.
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