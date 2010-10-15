Сухую и теплую погоду ждут на Среднем Урале на следующей неделе
15 октября 2010, 15:51ОбществоАнка
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До вторника в Свердловской области ожидается холодная, сырая и неустойчивая погода.
Однако с середины новой недели на Средний Урал начнет воздействовать малоподвижный антициклон. Он определит преимущественно сухую погоду с холодными ночами и повышенной, по сравнению с нормой, дневной температурой.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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