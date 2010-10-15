У свердловских «болтастиков» появился собственный тариф
МОТИВ объявил о запуске тарифного плана «Болтастики» . Новое предложение оператора разработано специально для детей 5 - 12 лет, с учетом всех «мобильных» потребностей современного ребенка и тех требований, которые родители предъявляют к «детским» продуктам сотовой связи.
На тарифном плане «Болтастики » стоимость исходящих вызовов абонентамМОТИВсоставляет 1 рубль за минуту. Звонки абонентамдругих операторовСвердловской областии на городские телефонные номера обойдутся в 2 рубля за минуту.
На тарифе предлагается ряд дополнительных услуг, которые помогут родителям оптимизировать семейные расходы на сотовую связь, легко контролировать состояние лицевого своего ребенка и быть уверенными в безопасности его «мобильного» общения.
С опцией «Родные номера» абоненты могут бесплатно выбрать два телефонных номера, звонки на которые будут осуществляться на льготных условиях, - бесплатно на номера МОТИВи по цене 1 рубль за минутуисходящего вызова, еслив качестве«родного» заказанномер абонента другого мобильного оператора или городской телефонной сети. Ежедневная абонентская платаза пользование услугой- 3 рубля.Дополнительным преимуществом тарифа является услуга «Автоплатеж», которая позволяет родителям установить автоматическое пополнение лицевого счета ребенка до необходимого уровня. Ежемесячное зачисление денег на баланс ребенка происходит за счет списания средств с баланса одного из родителей. Тариф «Болтастики»также предлагает родителям установить один телефонный номер и пять адресов E-mail для получения уведомлений об окончании денежных средств на счете ребенка и необходимостисвоевременного пополнения баланса.
Благодаря специальному «Детскому Интернету» маленькие абоненты получают доступ исключительно к полезному детскому контенту сети Интернет. На тарифе «Болтастики»отсутствует возможность передачи SMS-сообщений на короткие номера. Также, в целях обеспечения безопасности «мобильного» общения ребенка, на тарифе установлен запрет на получение SMS-сообщений из сети Интернет.
Подключение на детский тариф «Болтастики»осуществляется бесплатно. Обязательный первичный платеж составляет 100 рублей, абонентская плата за пользование тарифом отсутствует. Тарификация поминутная.
«Как семейный оператор сотовой связи,МОТИВучитывает интересы всех своих абонентов. Мы понимаем, насколько важнородителям все время быть на связи со своими детьми, – отмечает Директор по маркетингу компании «МОТИВ»Екатерина Хворостова. – Такие понятия, как «безопасность», «контроль», «простота» и «доступность» лежат в основе нашего нового тарифного плана «для детей с заботой о родителях». Современные дети настолько быстро осваивают современные услуги связи, что родителям порой сложно уследить и проконтролировать мобильную безопасность своего «болтастика» . Мы надеемся, что наш новый тариф поможет детям всегда оставаться на связи и постигать основы современных коммуникаций, а родителям – быть спокойными за своих детей».