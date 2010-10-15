У свердловских «болтастиков» появился собственный тариф

На тарифном плане «Болтастики » стоимость исходящих вызовов абонентамМОТИВсоставляет 1 рубль за минуту. Звонки абонентамдругих операторовСвердловской областии на городские телефонные номера обойдутся в 2 рубля за минуту.

На тарифе предлагается ряд дополнительных услуг, которые помогут родителям оптимизировать семейные расходы на сотовую связь, легко контролировать состояние лицевого своего ребенка и быть уверенными в безопасности его «мобильного» общения.

С опцией «Родные номера» абоненты могут бесплатно выбрать два телефонных номера, звонки на которые будут осуществляться на льготных условиях, - бесплатно на номера МОТИВи по цене 1 рубль за минутуисходящего вызова, еслив качестве«родного» заказанномер абонента другого мобильного оператора или городской телефонной сети. Ежедневная абонентская платаза пользование услугой- 3 рубля.Дополнительным преимуществом тарифа является услуга «Автоплатеж», которая позволяет родителям установить автоматическое пополнение лицевого счета ребенка до необходимого уровня. Ежемесячное зачисление денег на баланс ребенка происходит за счет списания средств с баланса одного из родителей. Тариф «Болтастики»также предлагает родителям установить один телефонный номер и пять адресов E-mail для получения уведомлений об окончании денежных средств на счете ребенка и необходимостисвоевременного пополнения баланса.

Благодаря специальному «Детскому Интернету» маленькие абоненты получают доступ исключительно к полезному детскому контенту сети Интернет. На тарифе «Болтастики»отсутствует возможность передачи SMS-сообщений на короткие номера. Также, в целях обеспечения безопасности «мобильного» общения ребенка, на тарифе установлен запрет на получение SMS-сообщений из сети Интернет.

Подключение на детский тариф «Болтастики»осуществляется бесплатно. Обязательный первичный платеж составляет 100 рублей, абонентская плата за пользование тарифом отсутствует. Тарификация поминутная.