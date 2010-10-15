Ученые считают, что мобильные телефоны грязнее унитазов
15 октября 2010, 15:43ОбществоАнка
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Согласно исследованию, проведенному учеными из Манчестерского университета, на мобильных телефонах обитает больше бактерий, чем на сидении унитаза или подошве ботинка.
Все виды микробов, обитающих, как правило, на коже человека, замечательно чувствуют себя на телефонных трубках из-за выделяемого ими тепла. Как пишет top.rbc.ru, в числе наиболее опасных бактерий, обитающих на мобильниках, - стафилококк золотистый, который переносится примерно 20% населения Земли. Он может вызвать огромный диапазон заболеваний – от легких кожных инфекций до пневмонии и менингита.
Другими опасными для здоровья людей предметами являются банкноты, сушилки для рук, зубные щетки, косметика и кошельки. Одним из самых удобных мест для размножения бактерий является автомобиль, поскольку лишь 2% водителей еженедельно убираются в собственной машине.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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