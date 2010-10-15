Ученые считают, что мобильные телефоны грязнее унитазов

Все виды микробов, обитающих, как правило, на коже человека, замечательно чувствуют себя на телефонных трубках из-за выделяемого ими тепла. Как пишет top.rbc.ru, в числе наиболее опасных бактерий, обитающих на мобильниках, - стафилококк золотистый, который переносится примерно 20% населения Земли. Он может вызвать огромный диапазон заболеваний – от легких кожных инфекций до пневмонии и менингита.