В Нижнем Тагиле обстреляли здание Дзержинского суда
15 октября 2010, 10:10ОбществоОльга
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В здании Дзержинского райсуда Нижнего Тагила обнаружены пулевые отверстия. Прокуратура области взяла под контроль проверку по этому факту.
Как рассказала изданию «Коммерсантъ.Урал.Екатеринбург» старший помощникпрокурора Свердловской области Ольга Тетерина, прокуратура области ведетпроверку по факту возможного обстрела здания Дзержинского районногосуда Нижнего Тагила.
«13 октября в зале судебных заседаний былиобнаружены следы возможных выстрелов. Сейчас на месте работаетследственная группа и сотрудники УФСБ, которые должны установить всеобстоятельства происшедшего», - сообщила госпожа Тетерина.
Обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются.
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