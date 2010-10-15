В Нижнем Тагиле обстреляли здание Дзержинского суда

Как рассказала изданию « Коммерсантъ.Урал.Екатеринбург » старший помощникпрокурора Свердловской области Ольга Тетерина, прокуратура области ведетпроверку по факту возможного обстрела здания Дзержинского районногосуда Нижнего Тагила.

«13 октября в зале судебных заседаний былиобнаружены следы возможных выстрелов. Сейчас на месте работаетследственная группа и сотрудники УФСБ, которые должны установить всеобстоятельства происшедшего», - сообщила госпожа Тетерина.