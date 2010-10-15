Yota двигатель прогресса
Первый российский оператор высокоскоростного интернета по технологии WiMAX, компания Yota, продолжает приятно удивлять, внедряя новые сервисы. На днях компания запустила новую платежную систему «Деньги», которая призвана существенно упростить жизнь тем, кто проводит много времени в интернете.
Новая услуга позволяет совершать практически любую платежную операцию с компьютера, ноутбука или смартфона. Отныне каждый пользователь интернета сможет существенно сэкономить время для оплаты различных услуг типа ЖКХ, мобильной связи и даже штрафных квитанций. Ведь для этого вовсе не нужно приобретать устройства Yota, а достаточно лишь зарегистрироваться на сайте компании – www.yota.ru .Старая советская привычка стоять в очереди окончательно уходит в прошлое. Вы просто выходите в интернет, регистрируетесь на сайте, затем переходите к вкладке «Деньги», кликаете на нее и – вуаля! Перед вами огромный каталог из товаров и наименований различных услуг. Выбираете то, что вам нужно, заполняете платежную форму и подтверждаете платеж.
Все деньги, которые тратит пользователь новой услуги, снимаются с его абонентского счета в личном кабинете. Пополнить счет можно с помощью банковской карточки или через любой терминал оплаты. По мнению экспертов, вскоре новый сервис «Деньги» сможет составить им серьезную конкуренцию. Как, впрочем, и виртуальным кошелькам.
Подобного мнения придерживается и гендиректор компании Yota Денис Свердлов, который считает, что услуга запущена очень своевременно. «Сегодня интернет-платежи становятся по-настоящему мобильными и мгновенными. Запуская «Yota Деньги», мы даем дополнительные возможности нашим клиентам. Теперь оплатить что угодно – от мобильного телефона до покупок в интернете – можно из любого места, где есть доступ в интернет», – с оптимизмом говорит господин Свердлов.