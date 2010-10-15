Yota двигатель прогресса

Новая услуга позволяет совершать практически любую платежную операцию с компьютера, ноутбука или смартфона. Отныне каждый пользователь интернета сможет существенно сэкономить время для оплаты различных услуг типа ЖКХ, мобильной связи и даже штрафных квитанций. Ведь для этого вовсе не нужно приобретать устройства Yota, а достаточно лишь зарегистрироваться на сайте компании – www.yota.ru .Старая советская привычка стоять в очереди окончательно уходит в прошлое. Вы просто выходите в интернет, регистрируетесь на сайте, затем переходите к вкладке «Деньги», кликаете на нее и – вуаля! Перед вами огромный каталог из товаров и наименований различных услуг. Выбираете то, что вам нужно, заполняете платежную форму и подтверждаете платеж.