Жителям Старателя скоро будет вновь разрешен проезд

Но сегодня было принято решение пропускать жителей Старателя и Ключиков. Для удобства жителей этих районов им разрешат проезд по строящемуся участку утром с 7-и до 9-ти часов, и вечером с 17-ти до 19-ти часов. Как отметил Владимир Белов, он лично убедился в том, что посты ГИБДД перекрывают доступ всем автомобилистам, кроме жителей Старателя и Ключиков.Также Владимир Белов заверил, что открытие дороги в утренние и вечерние часы не должно повлиять на график работ.