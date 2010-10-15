Жителям Старателя скоро будет вновь разрешен проезд
Жителям Старателя разрешат проезд по строящейся дороге. Но только утром и вечером.
Вчера реконструируемый участок южного въезда вновь перекрыли. Там началась финальная стадия работ - укладка асфальта. Для обеспечения технологичности процесса и безопасности автомобилистов дорогу пришлось перекрыть, рассказал корреспондентм Радио «Маяк - Нижний Тагил» заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Владимир Белов.
Но сегодня было принято решение пропускать жителей Старателя и Ключиков. Для удобства жителей этих районов им разрешат проезд по строящемуся участку утром с 7-и до 9-ти часов, и вечером с 17-ти до 19-ти часов. Как отметил Владимир Белов, он лично убедился в том, что посты ГИБДД перекрывают доступ всем автомобилистам, кроме жителей Старателя и Ключиков.Также Владимир Белов заверил, что открытие дороги в утренние и вечерние часы не должно повлиять на график работ.
Реконструкция южного въезда должна завершится точно в срок – к первому ноября.
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