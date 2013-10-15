Нижнетагильский горно-металлургический колледж получит федеральные субсидии

Как сообщил министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов, 21 миллион рублей из федерального бюджета распределят между семи субъектами, пишет издание veved.ru.

Постановление правительства называется – «О финансировании расходов на государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов для металлургических производств в государственных образовательных учреждениях профессионального образования Свердловской области за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2013 году». Так, согласно поправкам, деньги будут отданы в учебные учреждения Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Екатеринбурга и других городов.