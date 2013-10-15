Нижнетагильский горно-металлургический колледж получит федеральные субсидии
Очередное заседание свердловского правительства состоялось сегодня, 15 октября. Важным шагом на прошедшем мероприятии было принятие поправки в документ о финансировании учреждений профессионального образования региона на этот год.
Как сообщил министр общего и профессионального образования Юрий Биктуганов, 21 миллион рублей из федерального бюджета распределят между семи субъектами, пишет издание veved.ru.
Постановление правительства называется – «О финансировании расходов на государственную поддержку подготовки рабочих кадров и специалистов для металлургических производств в государственных образовательных учреждениях профессионального образования Свердловской области за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2013 году». Так, согласно поправкам, деньги будут отданы в учебные учреждения Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Екатеринбурга и других городов.
В частности, в нашем городе федеральные субсидии получит Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. и М.Е.Черепановых.
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