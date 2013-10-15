Ну что, кто еще не «переобулся»? Медленный поток машин в Нижнем Тагиле
15 октября 2013, 09:00Общество
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Сегодня тагильчане проснулись и увидели за окном слой снега, под которым коварно прячется лед.
И если пешеходам этот факт не сильно осложнил жизнь, то водителям, кто протянул и до сих пор не сменил резину на зимнюю, пришлось явно несладко. Каждый мог обратить внимание, что часть машин в потоке движется особенно аккуратно, не набирая скорость.
Конечно, днем ситуация на дороге стабилизируется, но рекомендуем всем автолюбителям решить вопрос с «переобуванием» как можно скорее.
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