Подарки за рекламу на Mail.ru и Odnoklassniki.ru: сотни бесплатных показов до конца года!
15 октября 2013, 11:00Общество
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Подарки за рекламу на Mail.ru и Odnoklassniki.ru достанутся каждой компании Нижнего Тагила, которая пройдет необходимый порог! Вы можете получить до 500 000 показов вашей рекламы или другие подарки на ваш выбор.
Несомненно, сезон сейчас самый что ни на есть горячий. Недавно мы выяснили, что делают тагильчане в интернете в это время года.
Понятно, что бизнес сейчас начинает активную рекламу, вкладывает бюджеты в продвижение своих товаров и услуг. Но каждый ли знает, что в гонке за потребителем можно еще и получить подарки и бонусы? Мы говорим: ДА!
Вот три набора подарков, которые полагаются тагильским компаниям:
В общем, все подарки не перечислить - читайте подробности акций, выбирайте и наслаждайтесь бонусами!
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