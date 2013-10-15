Подарки за рекламу на Mail.ru и Odnoklassniki.ru: сотни бесплатных показов до конца года!

Несомненно, сезон сейчас самый что ни на есть горячий. Недавно мы выяснили, что делают тагильчане в интернете в это время года.

Понятно, что бизнес сейчас начинает активную рекламу, вкладывает бюджеты в продвижение своих товаров и услуг. Но каждый ли знает, что в гонке за потребителем можно еще и получить подарки и бонусы? Мы говорим: ДА!

Вот три набора подарков, которые полагаются тагильским компаниям:

В общем, все подарки не перечислить - читайте подробности акций, выбирайте и наслаждайтесь бонусами!