Сегодня тагильчане отмечают День мытья рук!

Детский фонд ООН официально объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук – Global Handwashing Day. Конечно, вопрос о том, мыть ли собственные руки – это личное дело каждого, и любой может решать его в силу своей чистоплотности и воспитания. С другой стороны, как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе.

Через немытые руки в организм человека попадают возбудители таких страшных заболеваний, как холера, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ. «Грязные руки» являются одной из главных причин высокой детской смертности в Азии и Африке. И столь простая гигиеническая процедура, как обычное мытье рук, спасает тысячи детских жизней ежедневно. Она не только помогает предупредить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает нашу жизнь более комфортной, приятной и безопасной.

В России этот праздник, конечно, не настолько развит, как зарубежом. Там ежегодно проводят самые разнообразные акции - раздают брошюры, проводят лекции, флеш-мобы и многое другое. Поэтому городской портал TagilCity.ru спешит напомнить о том, что мытье рук - очень важно для любого человека! С праздником, тагильчане!