Тагильчане! Успевайте принять участие в розыгрыше парного билета на легендарную комедию «В джазе только девушки» в Театре Эстрады (ФОТО)

Пользователь городского портала TagilCity.ru сможет побороться за парный билет прямиком в 30-ые года прошлого века. Гангстерские разборки, полиция, музыка, романтика и любовь! Вы, тагильчане, станете свидетелями переноса действия легендарного фильма с экранов на екатеринбургскую сцену. Кроме того, зрителей ждут новые сюжетные линии.

Условия участия – зарегистрируйтесь и оставьте свой комментарий к этой новости. А итоговое решение примут организаторы шоу. Даем подсказку: чем креативнее будет ваше послание, тем больше у вас шансов на победу! Показ, кстати, состоится 3 ноября в 18:00.

Кроме того, пришло время озвучить имя победителя, который 24 октября поедет в Екатеринбург на захватывающее эстрадно-цирковое представление под названием «Короли»! Оно не имеет аналогов на российской сцене, оно уникально и незабываемо! Лазерное шоу, трансформации, оригинальные костюмы и, конечно, любимая многими музыка. На сцене Екатеринбурга «выступят» Queen, Boney M, ABBA, Michael Jackson, Chris Norman – всё это для зрителей Театра Эстрады.

Итак, победитель розыгрыша – пользователь под ником Ирочка-нт. Именно она сразу же приглянулась организаторам, ведь стих, который девушка оставила в комментариях, – оригинален и, более того, он посвящен Театру Эстрады! Поздравляем победителя! В ближайшее время редакция TagilCity.ru свяжется с выигравшим участником для передачи дальнейших инструкций!