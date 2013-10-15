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В 2014 бензин подорожает на 15%: тагильчане, готовимся к новым ценам на всё
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В 2014 бензин подорожает на 15%: тагильчане, готовимся к новым ценам на всё

15 октября 2013, 08:55ОбществоЕвгения
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