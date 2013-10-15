В 2014 бензин подорожает на 15%: тагильчане, готовимся к новым ценам на всё

В следующем году стоимость автомобильного топлива на заправочных комплексах страны будет постепенно повышаться. Этому будут способствовать рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и постепенное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на нефть. Доля НДПИ в цене бензина последние годы неуклонно увеличивалась, и если пять лет назад она находилась на отметке 15%, то сейчас составляет около 20%.

Также в нашей стране на увеличении стоимости автомобильного топлива сказывается постепенный рост акцизов на бензин и инфляция. По мнению ряда экспертов, в следующем году розничная стоимость 1 литра горючего на АЗС может вырасти на 10-15%. Конечно, это не 10-15 рублей, которые были высказаны аналитиками некоторое время назад, но и это повышение серьезным образом скажется на многих жителях нашей страны. Тем не менее, вице-премьер Аркадий Дворкович настаивает на предельном росте бензина в следующем году на уровне не более 10%.

Рост стоимости автомобильного топлива влияет на общий уровень цен в России. Повышение розничной цены на заправках заставляет всех производителей закладывать большие издержки в конечный продукт или услугу. Ведь, практически, нет отраслей, которые не используют топливо в той или иной мере. Повышение стоимости бензина с одновременной заморозкой заработных плат некоторых граждан, вызовет отказ от использования личного автомобильного транспорта из-за невозможности платить существенные средства за горючее. Соответственно, упадут продажи новых автомобилей.