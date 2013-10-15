В Нижнем Тагиле может начаться транспортный кризис: с ноября все иностранцы должны иметь права российского образца

Об этом уже неоднократно говорили в ГИБДД Нижнего Тагила. Ситуация складывается следующим образом: согласно постановлению №782, те, кто получил российское гражданство должны получить и российское водительское удостоверение: у них есть 60 дней для того, чтобы его заменить. При подтверждении своих навыков они сдают только теоретический экзамен. Иные лица, не имеющие российского гражданства, обязательной замене удостоверения не подлежат, даже, если они работают перевозчиками, т.е. они не обязаны.

В свою очередь, они могут получить удостоверение российского образца только на общих основаниях. Допустим, человек приехал на три года проживания в РФ – на этот срок ему выдается водительское удостоверение. Если приезжий продлевает срок проживания, то он производит получение водительского удостоверения уже на общих основаниях – проходя соответствующее обучение, сдав квалификационные экзамены (теоретический, площадка, город). При успешной сдаче выдается водительское удостоверение российского образца.

Отметим, что постановление вовсе не означает, что водители без гражданства будут ездить по своим национальным правам. Они, конечно, не обязаны, но им желательно это сделать уже сейчас (на общих основаниях), потому что потом, когда это будет обязательно, будут огромные очереди. Отметим, что обязательным данный процесс будет 100%, поскольку уже есть распоряжение Президента. «Лучше бы им уже сейчас начинать записываться, и каждый четверг в 18:00 они могут сдать теоретический экзамен и получить водительское удостоверение», - отмечают специалисты.