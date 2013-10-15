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Завтра тагильчане услышат сирены: плановая проверка системы оповещения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Завтра тагильчане услышат сирены: плановая проверка системы оповещения

15 октября 2013, 17:25Общество
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