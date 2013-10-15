Завтра тагильчане услышат сирены: плановая проверка системы оповещения
15 октября 2013, 17:25Общество
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Работу сирен в Нижнем Тагиле проверяют регулярно и в два этапа. То есть завтра будут выявлять, где есть неполадки, чтобы через неделю, 23 октября убедиться, что город сможет рассказать тагильчанам о беде в случае таковой.
Напомним, в прошлом году неполадки выявили в 14 сиренах, в том числе по интенсивности звука, ведь в современных условиях пластиковых окон шумоизоляция позволяет вообще не отвлекаться на звуки с улицы.
Итак, завтра, 16 октября в 11:30 сирены зазвучат во всех районах города, а тагильчан просят не беспокоиться и не отвлекаться от дел.
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