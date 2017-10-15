Освещение на центральной улице Николо-Павловска появится в 2018 году

После обращения жительницы Николо-Павловска в приёмную президента России на центральной улице села будет смонтировано освещение.Жительница Николо-Павловска Лариса Чебенёва обратилась в приёмную президента РФ по вопросу отсутствия освещения на центральной улице села. После этого областные власти объявили конкурс на строительно-монтажные работы.
Как передают «Все новости», стоимость работы свердловские чиновники оценили в 15 млн рублей. В эту стоимость включены работы по переустройству проезжей части, установке опор освещения. Ждать появления света на центральной улице жителям села следует в 2018 году.
Для того чтобы обеспечить безопасность жителей села вдоль дороги установили знаки, которые ограничивают скорость передвижения до 40 км/час.