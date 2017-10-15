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Новости Нижнего Тагила

Освещение на центральной улице Николо-Павловска появится в 2018 году

15 октября 2017, 16:50Добавить новость
дорога,ремонт,Свердловская область,николо-павловское,освещение,улица,президент

После обращения жительницы Николо-Павловска в приёмную президента России на центральной улице села будет смонтировано освещение.

 Жительница Николо-Павловска Лариса Чебенёва обратилась в приёмную президента РФ по вопросу отсутствия освещения на центральной улице села. После этого областные власти объявили конкурс на строительно-монтажные работы.

Как передают «Все новости», стоимость работы свердловские чиновники оценили в 15 млн рублей. В эту стоимость включены работы по переустройству проезжей части, установке опор освещения. Ждать появления света на центральной улице жителям села следует в 2018 году.

Для того чтобы обеспечить безопасность жителей села вдоль дороги установили знаки, которые ограничивают скорость передвижения до 40 км/час.
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