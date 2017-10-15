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Новости Нижнего Тагила

Жительница Североуральска пыталась пронести в трусах телефон для осужденного

15 октября 2017, 15:50Добавить новость
курьезы,Свердловская область,Североуральск,исправительная колония,досмотр,сотовый телефон,сим-карта,нижнее белье,женщина,свидание
Жительница Североуральска попыталась пронести на территорию ИК-52 в посёлке Восточный мобильный телефон. Для этого она спрятала устройство в своём нижнем белье.

В ИК-52 посёлка Восточный жительница Североуральска приехала для длительного свидания с осужденным.

Во время досмотра сотрудники колонии обнаружили у женщины сотовый телефон и сим-карту, спрятанные в трусах.


Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», теперь женщина будет нести ответственность за попытку проноса запрещённых предметов осужденным согласно ст. 19.12. КоАП РФ.

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