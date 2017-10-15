Жительница Североуральска пыталась пронести в трусах телефон для осужденного

В ИК-52 посёлка Восточный жительница Североуральска приехала для длительного свидания с осужденным.



Во время досмотра сотрудники колонии обнаружили у женщины сотовый телефон и сим-карту, спрятанные в трусах.



Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», теперь женщина будет нести ответственность за попытку проноса запрещённых предметов осужденным согласно ст. 19.12. КоАП РФ.