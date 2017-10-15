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Новости Нижнего Тагила

Рецидивист через сутки после освобождения из тюрьмы ограбил школьницу в Кушве

15 октября 2017, 09:30Добавить новость
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29-летний житель Кушвы совершил два преступления – обокрал знакомую и ограбил школьницу. Сделал он это спустя сутки после освобождения из тюрьмы. Подозреваемый был задержан.

Сразу же после освобождения мужчина познакомился с прохожей, которая в итоге пригласила его в гости. После посиделки мужчина украл у неё два телефона, демисезонную куртку и ушел спать в подъезд по соседству.

Утром гражданин заприметил школьницу. Когда юная жительница Кушвы пошла в подъезд, злоумышленник выхватил у нее из рук телефон и скрылся.

В погоню за грабителем пустились двое местных жителей. Вскоре приехали сотрудники полиции и забрали злоумышленника в отдел, где против него возбудили уголовное дело по факту грабежа и кражи, передает издание Московский Комсомолец.

 
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